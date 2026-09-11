Ушаков назвал чепухой требование Японии изменить карту мира в ООН Ушаков: требование Токио изменить принятую ООН карту мира – чепуха

Москва11 сен Вести.Требование Японии внести поправки в принятую ООН новую карту мира – чепуха, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

10 сентября газета The Guardian сообщила, что Япония потребовала от ООН исправить карту, так как Курильские острова на ней обозначены как российская территория.

Чепуха какая-то, просто чепуха отметил Ушаков

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать требование Токио. Также Песков добавил, что российский лидер Владимир Путин вряд ли проведет встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, поскольку поводов для этого нет.