Москва19 авг Вести.Вопрос принадлежности Курильских островов навязали Токио искусственно, и сделали это Соединенные Штаты уже после ядерных ударов по Хиросиме и Нагасаки. С таким заявлением в эфире радио Sputnik выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эту тему Японии навязали те, кто опекал их после Второй мировой войны. Именно сбросив две ядерные бомбы на государство, на мирных жителей этих городов. Так это и было навязано. Это была постановка народа Японии в позу унижения сказала Захарова

Как считает дипломат, тема островов не входит в число реальных забот обычных японцев. "Им не до островов. Этой проблемы нет у японского гражданина", - указала представитель российского внешнеполитического ведомства. Она добавила, что именно ядерные бомбардировки погрузили Японию в состояние всеобъемлющей зависимости, в первую очередь на уровне сознания.

Атомные бомбы летчики США сбросили на японские Хиросиму и Нагасаки в августе 1945 года. В Хиросиме из 350 тысяч жителей от самого взрыва и его последствий погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки число погибших достигло 74 тысяч, причем в основном жертвами стали мирные граждане.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин побывал на российском острове Итуруп и осмотрел там несколько социальных объектов. После визита японский МИД направил протест: Итуруп, как и еще три острова южной части Курил, в Токио относят к своей территории, хотя они вошли в состав СССР по результатам Второй мировой войны, а Москва считает суверенитет РФ над ними бесспорным.