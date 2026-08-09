Захарова раскритиковала премьера Японии за неупоминание США в речи о Нагасаки

Захарова упомянула НЛО после замалчивания Такаити участия США в бомбежке Японии Захарова раскритиковала премьера Японии за неупоминание США в речи о Нагасаки

Москва9 авг Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала премьер-министра Японии Санаэ Такаити за то, что та не упомянула США в связи с атомной бомбардировкой Нагасаки.

По словам Захаровой, во время траурной церемонии в годовщину трагедии японский премьер заявила, что 81 год назад Нагасаки был полностью уничтожен одной атомной бомбой, не уточнив, кто ее сбросил.

Иными словами, по мнению нынешнего руководства Японии, на Хиросиму и Нагасаки упали атомные НЛО? написала Захарова в своем Telegram-канале

При этом дипломат обратила внимание на слова мэра Нагасаки Сиро Судзуки, который прямо заявил, что атомную бомбу на город сбросил "военный самолет США".

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором то, что японские власти не упоминают США в качестве виновника бомбардировок, напомнив, что именно американцы несут ответственность за эти трагедии.