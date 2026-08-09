Цинично и по-западному: Захарова о насмешках США над ударом по Японии в 1945 Захарова: Япония предает историю, замалчивая роль США в ударах в 1945

Москва9 авг Вести.Япония предает собственную историю, замалчивая роль США в бомбардировках Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Отношение властей страны к этим событиям она проиллюстрировала эпизодом из мультсериала "Южный парк", который опубликовала в своем Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала выступление премьер-министра Японии Санаэ Такаити на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Хиросимы, в ходе которого она не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на город 6 августа 1945 года​​​. Она отметила, что такое замалчивание со стороны руководства страны стало поводом для насмешек самих американцев.

Перед вами эпизод из "Южного парка", где император Акихито с гордостью демонстрирует фотографию отбомбившего по Хиросиме самолета Enola Gay и говорит: "Американцы были так любезны, что передали нам это фото на следующий день после бомбардировки". Но вместо американских летчиков за штурвалом сидят дельфин с китом. Цинично. Жестоко. По-западному говорится в публикации

Захарова напомнила об "извечной истине", которая гласит, что предателей истории, памяти и народа "не уважает никто, особенно те, кто ими пользуется". Такие люди получают только позор и презрение собственного народа.