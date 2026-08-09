Премьер Японии и генсек ООН в Нагасаки не упомянули о сбросившей бомбу стране

Генсек ООН и премьер Японии не говорили о США в годовщину бомбардировки Нагасаки Премьер Японии и генсек ООН в Нагасаки не упомянули о сбросившей бомбу стране

Москва9 авг Вести.Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки, не указали, что США были страной, сбросившей бомбу на город.

81 год назад Нагасаки был полностью уничтожен одной атомной бомбой сказала Такаити

Обращение Гутерриша, в котором также не говорилось об этом, зачитала заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу.

Мэр Нагасаки Сиро Судзуки использовал более конкретную формулировку, отметив, что бомба была сброшена "военным самолетом США".

5 августа Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на мероприятии в память о бомбардировке города старались прямо не называть США как страну, осуществившую ядерный удар.

США до сих пор не признают моральной ответственности за атомные бомбардировки японских городов, объясняя свои действия "военной необходимостью". Президент США Джо Байден, посетивший саммит "Группы семи" в Хиросиме в мае 2023 года, как и его предшественник Барак Обама, побывавший там в 2016 году, не приносили извинений за эти события. Действующий президент США Дональд Трамп не посещал мемориалы в Хиросиме и Нагасаки.

В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки, в результате чего погибли сотни тысяч мирных жителей. Это единственный в истории человечества пример боевого применения ядерного оружия.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не испытывают раскаяния за бомбардировки Японии и с годами все больше убеждаются, что поступили правильно.