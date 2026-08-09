Москва9 авг Вести.Мэр Нагасаки Сиро Судзуки на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки города прямо указал, что ядерную бомбу в 1945 году сбросил американский военный самолет, тогда как премьер-министр Японии Санаэ Такаити вновь не стала называть Соединенные Штаты страной, нанесшей удар.

Девятого августа 1945 года одна атомная бомба, сброшенная американским военным самолетом, в одно мгновение разрушила город Нагасаки заявил Судзуки в Декларации мира на церемонии памяти жертв бомбардировки, которую цитирует телеканал Nippon Television

По его словам, к концу 1945 года в результате удара погибли или получили ранения около 150 тысяч человек — примерно две трети тогдашнего населения города.

Выступление мэра отличалось подчеркнутой эмоциональностью: Судзуки неоднократно срывался почти на крик, призывая мировое сообщество отказаться от ядерного оружия. При этом на аналогичной церемонии в прошлом году он не упоминал США.

Премьер-министр Санаэ Такаити, выступавшая на церемонии, использовала схожую формулировку, но обошла молчанием тему виновника трагедии. "81 год назад город Нагасаки был полностью уничтожен одной атомной бомбой", — сказала она, не уточнив, кто именно сбросил бомбу.

Аналогичная ситуация сложилась тремя днями ранее, 6 августа, на церемонии по случаю 81-й годовщины бомбардировки Хиросимы. Там ни премьер Такаити, ни мэр города Кадзуми Мацуи напрямую не называли США. При этом Мацуи, цитируя одного из переживших бомбардировку, упомянул конфликт на Украине и обвинил Россию в использовании ядерного оружия как инструмента запугивания. США, сбросившие бомбу на Хиросиму, в его речи не фигурировали. Не назвал виновника ядерного удара и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем послании.

По данным агентства Kyodo, число жертв бомбардировки Хиросимы достигло 353 639 человек, из них 4393 скончались за последний год.

Как заявляла официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя выступление Мацуи, жителей Японии "зомбируют русофобскими заклинаниями". В свою очередь, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал позором то, что японские власти не упоминают США в качестве виновника бомбардировок, напомнив, что именно американцы несут ответственность за эти трагедии. Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев отмечал, что властям Японии рано или поздно придется публично признать: за атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки стоят Соединенные Штаты.

Японские официальные лица в публичных выступлениях традиционно не подчеркивают, что бомбардировки совершили именно США. В прошлые годы премьеры страны и мэры двух городов также напрямую не называли Соединенные Штаты — в частности, на прошлогодней церемонии об этом умолчал тогдашний глава правительства Сигэру Исиба. При этом в мемориальных музеях мира в Хиросиме и Нагасаки представлены все подробности атомных бомбардировок 1945 года, а их история всесторонне отражена в японских школьных и вузовских учебниках.

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены США в самом конце Второй мировой войны с официально заявленной целью ускорить капитуляцию Японии. Это единственные в истории случаи боевого применения ядерного оружия. От взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли около 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи; подавляющее большинство жертв составили мирные жители. В годовщину трагедии — 6 и 9 августа — в обоих городах ежегодно проходит "Церемония мира".

США до сих пор не признают моральной ответственности за атомные бомбардировки, оправдывая их "военной необходимостью". Ни Джо Байден, участвовавший в качестве президента США в саммите G7 в Хиросиме в мае 2023 года, ни Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим этот город, извинений за ядерные удары не приносили. Президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, несмотря на неоднократные приглашения властей японских городов.