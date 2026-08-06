Москва6 авг Вести.Жителей Японии "зомбируют русофобскими заклинаниями". Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она отреагировала на заявление мэра Хиросимы Кадзуми Мацуи, который в годовщину атомной бомбардировки города обвинил Россию в якобы использовании ядерного оружия для запугивания, но ни разу не упомянул в своей речи США как страну, сбросившую в прошлом на город атомную бомбу.

Кривое зеркало западных нарративов искажает не только отражение, но и меняет сознание заглядывающих в него. Из года в год мэр Хиросимы повторяет эту ложную мантру, зомбируя японцев русофобскими заклинаниями. И это при том, что наш народ, натерпевшись от японской агрессии на Дальнем Востоке, всегда помнил о жертвах двух японских городов и приводил трагедию как пример недопустимой жестокости написала Захарова в своем Telegram-канале

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что Япония продолжит придерживаться безъядерных принципов.