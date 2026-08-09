Захарова заявила о мужестве мэра Нагасаки, сказавшего о вине США за атомный удар Захарова: мэр Нагасаки проявил мужество, назвав США виновниками бомбардировки

Москва9 авг Вести.Мэр японского города Нагасаки Сиро Судзуки проявил мужество, назвав США виновниками атомной бомбардировки в 1945 году. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сиро Судзуки на церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки Нагасаки прямо указал, что ядерную бомбу на город в 1945 году сбросил американский военный самолет.

У мэра Нагасаки Судзуки хватило мужества прямо сказать, что бомбу сбросил "военный самолет США" написала Захарова в своем Telegram-канале

При этом премьер-министр Японии Санаэ Такаити и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на церемонии, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки Нагасаки, не указали, что Соединенные Штаты были страной, сбросившей на город атомную бомбу.

После этого Захарова раскритиковала японского премьера за то, что та не упомянула США.