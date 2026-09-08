Лавров рассказал о своем отношении к продвижению женщин по службе Лавров: тормозить продвижение женщин по службе неправильно

Москва8 сен Вести.Тормозить продвижение женщин по службе неправильно. Такое мнение в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат не согласился с мнением о том, что женщин нельзя пускать в политику.

Есть женщины, которые органично не хотят быть в политической жизни, которые просто хотят наслаждаться семьей, детьми, внуками. Но есть и те, кто активно бьется за свои права. Я считаю, что выбор за человеком. Тормозить продвижение женщин по службе, как это было, кстати, в советском Министерстве иностранных дел (это просто были редчайшие исключения), – это неправильно. Но также неправильно продвигать женщин только потому, что они женщины сказал Лавров

Министр добавил, что в его личной команде работает много женщин. Лавров уточнил, что они занимаются повседневной работой: готовят документы, организовывают встречи, проводят телефонные разговоры.