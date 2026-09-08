Москва8 сенВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров до сих пор пишет стихи. Об этом он рассказал в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".
Дипломат отметил, что поэзия занимает определенное место в его жизни, однако меньше, чем в юности.
Когда бывают юбилеи у друзей, какие-то даты в нашей общей компании, то сочиняю поздравления. Это уже такие приземленные, персонализированные стихирассказал Лавров
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лавров – многогранная личность, а его стихи назвала "безбрежным миром". По ее словам, опубликована лишь небольшая часть произведений дипломата.