Лавров: поэзия в моей жизни осталась, но стала более приземленной

Лавров признался, что поэзия все еще остается в его жизни Лавров: поэзия в моей жизни осталась, но стала более приземленной

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров до сих пор пишет стихи. Об этом он рассказал в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова".

Дипломат отметил, что поэзия занимает определенное место в его жизни, однако меньше, чем в юности.

Когда бывают юбилеи у друзей, какие-то даты в нашей общей компании, то сочиняю поздравления. Это уже такие приземленные, персонализированные стихи рассказал Лавров

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Лавров – многогранная личность, а его стихи назвала "безбрежным миром". По ее словам, опубликована лишь небольшая часть произведений дипломата.