Москва8 сенВести.Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что читает книги Виктора Пелевина и Александра Цыпкина. Об этом он сообщил в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
Министр отметил, что у него редко выпадает возможность почитать, когда он находится в Москве в рабочем режиме.
Я сейчас читаю Пелевина. Не буду комментировать. У этого автора всегда интересные произведения. Цыпкина читаюсказал Лавров
Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков подчеркнул, что в России книги читают 60% населения.