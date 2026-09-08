Лавров рассказал, что сейчас читает книги Пелевина и Цыпкина

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Москва8 сен Вести.Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что читает книги Виктора Пелевина и Александра Цыпкина. Об этом он сообщил в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Министр отметил, что у него редко выпадает возможность почитать, когда он находится в Москве в рабочем режиме.

Я сейчас читаю Пелевина. Не буду комментировать. У этого автора всегда интересные произведения. Цыпкина читаю сказал Лавров

Ранее президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков подчеркнул, что в России книги читают 60% населения.