Москва28 июл Вести.В России читают не меньше, чем в других странах мира. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

В нашей стране читают 60% населения. Это немало, это на уровне всех остальных стран. Но если говорить по количеству книг на душу населения, тут мы отстаем от Европы и особенно от Скандинавии. У нас это где-то 3,5 книги на человека. Там это показатель 6-7 книг. Есть с чем работать, есть, куда стремиться, но я думаю, с увеличением доступности книг, а доступность книг за счет новых форматов повышается, сегодня большой процент перешли на аудиокниги, и это один из наиболее динамично развивающихся сегментов рынка – востребованность книг растет сказал Новиков

Ранее он заявил, что в год издательская группа выпускает до 70 книг про СВО.