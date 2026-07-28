Президент "Эксмо-АСТ": цена книг в России ниже, чем в других странах мира

Глава "Эксмо-АСТ" заявил, что цена книг в РФ ниже, чем в других странах мира Президент "Эксмо-АСТ": цена книг в России ниже, чем в других странах мира

Москва28 июл Вести.Цена книг в России в 2,5 раза ниже, чем в других странах мира. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

У нас книга дешевле в среднем в 2,5 раза, чем в любой другой стране мира. Но вроде по качеству изданий тут ни у кого вопросов не возникает. Много красивой детской литературы, да и современная литература выходит в достаточно хорошем качестве. Мы стараемся инвестировать в полиграфию, в покупку нового оборудования. К счастью, тут зависимость от европейских поставщиков снизилась, можно теперь закупать оборудование в Китае, в Индии сказал он

Новиков добавил, что общий объем инвестиций в развитие полиграфического производства за два года составил около четырех миллиардов рублей.