Москва28 июлВести.Цена книг в России в 2,5 раза ниже, чем в других странах мира. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.
У нас книга дешевле в среднем в 2,5 раза, чем в любой другой стране мира. Но вроде по качеству изданий тут ни у кого вопросов не возникает. Много красивой детской литературы, да и современная литература выходит в достаточно хорошем качестве. Мы стараемся инвестировать в полиграфию, в покупку нового оборудования. К счастью, тут зависимость от европейских поставщиков снизилась, можно теперь закупать оборудование в Китае, в Индиисказал он
Новиков добавил, что общий объем инвестиций в развитие полиграфического производства за два года составил около четырех миллиардов рублей.
Мы вложили в покупку нового оборудования с тем, чтобы повысить качество издаваемой литературы и не испытывать дефицита производственных мощностейотметил он