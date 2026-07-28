Москва28 июл Вести.Искусственный интеллект помогает в редактуре, корректуре, в поисках новых рукописей и в проверке на плагиат. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Сегодня искусственный интеллект помогает нам … в редактуре, в корректуре, помогает искать новые рукописи, проверять на плагиат. И дает хорошую аналитику по зарубежным рынкам, что там сегодня востребовано, какие новые книги появились там. Если раньше в большей степени мы ориентировались на более такие общие рейтинги … то сегодня искусственный интеллект он выдает справку по нишевым рейтингам, по рейтингам любой страны на разных языках, подбирает аналоги книг, проверяет, отслеживает, что перевод сделан качественно и так далее сказал он

Ранее Новиков заявил, что за последние три года продажи классической литературы выросли почти в два раза, обгоняя тиражи многих современных писателей.