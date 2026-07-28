Москва28 июл Вести.Книжные магазины может спасти только особая атмосфера, сопутствующая продаже книг. Об этом журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, важно именно создание дополнительной ценности, а не просто утилитарное место покупки. Люди должны захотеть посетить магазин в том числе и из-за атмосферы.

Создание этой атмосферы, создание дополнительной ценности, а не просто утилитарное место покупки — это то, что может защитить и спасти книжные магазины. Да, платформенная экономика развивается. Да, она дает, повышает доступность книги, о чем мы с вами говорили. 57% продаж по итогам прошлого года приходится на продажи через маркетплейсы отметил Новиков

При этом он указал, что по сети "Читай-город – Буквоед" уже открывают магазины в новом формате. Они представляют собой социокультурный объект, где приятно провести время, можно выпить чашку кофе, полистать книгу. По мнению Новикова, инвестиции в такой проект оправданы и именно в этом направлении будет развиваться рынок.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила, что Россия - литературоцентричная страна, поэтому необходимо поддерживать книгоиздателей. Закон о льготной аренде для книжных магазинов - одна из форм такой поддержки.