Москва28 июл Вести.За последние три года продажи классической литературы выросли почти в два раза, обогнав тиражи многих современных писателей. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, сейчас появляются новые писательские имена, проекты, книги. Сегодня люди очень позитивно реагируют на литературу, отмечает Новиков.

Молодежь 18-24 — это сегодня наиболее читающая часть аудитории, и для них мы делаем целые отдельные редакции, которые выпускают так называемую молодежную… литературу. И в то же время растут продажи российской классической литературы… обгоняют тиражи многих современных писателей, и это из года в год растет. За последние три года мы посмотрели, что продажи классической литературы выросли почти в два раза сказал он

Ранее врач-гериатр Валерий Новоселов заявил, что регулярное чтение литературы, пробуждающей положительные эмоции, замедляет старение.