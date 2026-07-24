Москва24 июл Вести.Регулярное чтение литературы, пробуждающей положительные эмоции, замедляет старение, заверил в беседе с ИС "Вести" врач-гериатр, невролог, руководитель секции геронтологии Московского общества испытателей природы при МГУ Валерий Новоселов.

Он напомнил, что чтение тренирует нейронные сети.

Основа нашей памяти — это разрывы ДНК нейронов. Нейроны — это высокодифференцированные постмитотические клетки. И соответственно, в этой ситуации включаются механизмы репарации этих повреждений. Вот суть нашей памяти. О, как интересно! Повреждение, запоминание, повреждение, запоминание. Если мы тренируем эти механизмы, в том числе этой генетической адаптации, — это очень важно, — то, возможно, это является тем счетчиком, который считает наше биологическое время пояснил Новоселов

Эксперт также обратил внимание на рост числа людей, которые выглядят моложе своих лет.

И не только среди женщин, но и среди мужчин — они более функциональны и активны… Жизнь и длина жизни — это желание жить, а желание жить — от эмоций. Если этот человек читает, у него больше положительных эмоций, потому что я не думаю, что читают бухгалтерские отчеты. Эти люди читают литературу, которая им нравится. Очевидно, это хорошая литература, это не смартфон… Чувство желания жить дольше, быть в хорошем состоянии, чтобы в том числе читать эти книги, — это, несомненно, является само по себе герпротектором резюмировал он

Ранее платформа "Дзен" зафиксировала в апреле увеличение среднего времени, проводимого россиянами за чтением новостей, на две минуты — до 28 минут в день.