В будущем у россиян сохранится интерес к молодежной и классической литературе

Президент "Эксмо-АСТ" спрогнозировал, что россияне планируют читать в будущем В будущем у россиян сохранится интерес к молодежной и классической литературе

Москва28 июл Вести.Россияне будут читать в будущем молодежную и классическую литературу. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, также востребованным останутся психология и детские книги.

Это особенно жанры: фантастика, молодежная литература. [Наблюдается] рост продаж классической литературы. Из нон-фикш – это, конечно, психология, воспитание детей, традиционно детские книги, несмотря на то, что у нас количество детей немного сократилось, спрос на детские книги стабилен, а любимый автор нашего детства – Чуковский, Маршак, Успенский, они продолжают радовать наших детей рассказал Новиков

Ранее сообщалось, что день детской книги установят в России по поручению президента РФ Владимира Путина. это необходимо сделать до 1 декабря 2026 года.