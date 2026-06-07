В издательстве "Эксмо" сообщили о самых ожидаемых книжных новинках этого года

Россиянам рассказали о самых ожидаемых книжных новинках 2026 года В издательстве "Эксмо" сообщили о самых ожидаемых книжных новинках этого года

Москва7 июн Вести.Новые книги таких авторов, как Александра Маринина, Олег Рой, Дарья Донцова и Татьяна Устинова, с нетерпением ждет большинство российских читателей. Подробнее о новинках этого года генеральный директор издательской группы "Эксмо" Евгений Капьев рассказал в интервью ИС "Вести".

За последние годы интерес к книгам в России растет, продаваться печатные издания стали гораздо лучше, отметил он.

Я бы сказал, что это новинка Александры Марининой про Каменскую, которая выйдет в августе, двухтомник… А так у нас очень много новинок, и у Олега Роя, и у Дарьи Донцовой, и у Татьяны Устиновой. У Татьяны Устиновой вышли "Тени южной ночи" только что. Соответственно, авторов много рассказал Капьев

Ранее писатель Захар Прилепин рассказал, как выбирал название для своей новой книги "Чужецарствие" и для кого она написана.