Прилепин раскрыл задачу новой книги и сказал, кому ее нужно прочесть

Прилепин расшифровал название своей новой книги Прилепин раскрыл задачу новой книги и сказал, кому ее нужно прочесть

Москва7 июн Вести.Внешние силы вкладывают серьезные ресурсы, чтобы посеять межнациональную рознь и разрушить Россию изнутри. Писатель Захар Прилепин рассказал ИС "Вести", почему выбрал для своей новой книги название "Чужецарствие".

Книга в первую очередь предназначается для молодых людей, которые считают, что русские должны жить в государстве исключительно русских, подчеркнул публицист.

У нас есть некоторые политические активисты, которые пытаются объявить в России необходимость жить русским, как они это называют, в однокомнатной национальной квартире. Что надо отменить все автономии, все республики и просто объявить, … что вы живете в России, в гостях в России, никаких ваших языков, никаких ваших культур, ничего нам этого не надо. И это движение, мягко говоря, набирает силу объяснил Прилепин

Распространение подобных взглядов чревато распадом России, добавил он.

То есть мало нам было распада Советского Союза, давайте мы еще развалим Российскую Федерацию. Собственно говоря, этому книга и посвящена. Для молодых людей, которые пытаются понять, на что реагировать, кому верить… Я написал эту книгу, чтобы они поняли, что это вызовы не случайные. "Чужецарствие", потому что нашему царству предлагают чужую власть, чужую идею, чужие смыслы рассказал писатель

Прилепин принимает участие в книжном фестивале "Красная площадь" в Москве и представил там публике свою новую книгу. Каждый год мероприятие объединяет около 400 издательств со всей России и включает более 800 активностей для взрослых и детей.