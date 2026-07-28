Президент "Эксмо-АСТ" отметил возросший интерес к литературе из РФ за рубежом Президент "Эксмо-АСТ": интерес к российской литературе за границей растет

Москва28 июл Вести.Во многих странах, включая Китай, Индию и африканские государства, растет интерес к российской литературе. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Новиков также отметил, что издательство расширяет сотрудничество с восточными партнерами.

Надо сказать, что во многих странах – Китай, в частности, Индия, африканские страны – произведения наших авторов становятся более востребованы. Интерес к российской литературе растет. Мы со своей стороны увеличиваем работу с нашими восточными партнерами, по объему выпуска произведений китайских авторов они уже обогнали произведения европейских авторов рассказал он

Ранее Новиков заявил, что в мире существует мало стран, где национальная литература так же популярна, как в России.