Президент "Эксмо-АСТ": в год выходит до 70 книг про СВО

Глава "Эксмо-АСТ" заявил, что до 70 книг про СВО выходят в свет за год Президент "Эксмо-АСТ": в год выходит до 70 книг про СВО

Москва28 июл Вести.В России за год выходят до 70 книг про специальную военную операцию. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, тема СВО нашла свое отражение в литературных произведениях.

В издательстве "Эксмо" отдельной редакции нету, но порядка 50-70 книг в год выходит, посвященных специальной военной операции или военной истории … Вот эти лучшие традиции, которые были заложены в годы Великой Отечественной войны, когда литература поддерживала и писатели были и на передовой, и, собственно, поднимали настроение солдат … сегодня это находит отражение в том, что наши соотечественники, наши молодые литераторы тоже делают то, над чем они сегодня работают сказал он

Ранее Новиков заявил, что на сегодняшний день искусственный интеллект помогает в редактуре, в корректуре, в поисках новых рукописей и в проверке на плагиат.