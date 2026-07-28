Перед публикацией каждую книгу проверяют по 10 критериям и "прогоняют" через ИИ

Президент "Эксмо-АСТ" рассказал, как проверяют книги перед публикацией Перед публикацией каждую книгу проверяют по 10 критериям и "прогоняют" через ИИ

Москва28 июл Вести.Перед тем, как приступить к публикации, каждую книгу тщательно проверяют по нескольким критериям. О них журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой рассказал президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

После случая, когда глава отдела продаж "Эксмо" Артем Вахляев (внесен в РФ в перечень экстремистов) был осужден за продажу литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ), издательство внесло изменения в регламенты работ.

Мы постарались сделать все необходимые выводы для себя… Нам пришлось пересмотреть многие внутренние положения, инструкции, порядок ответственности... Я думаю, что мы все необходимые выводы сделали, и вот внутренние регламенты достаточно серьезно ужесточили рассказал Новиков

Он добавил, что сегодня в издательстве есть 10 критериев оценки книг.

Сегодня у нас есть 10 критериев, на которые книга проверяется перед выпуском. Это не только нетрадиционные отношения, это еще и различные запреты. Был, в частности, закон о запрете пропаганды наркотиков, и с этой точки зрения пришлось пересмотреть и проверить не только те книги, которые находятся в текущем выпуске, но и те книги, которые за 20 лет существования издательства были созданы и находились или находятся так или иначе в продаже или может быть готовятся к продаже сказал президент "Эксмо-АСТ"

По его словам, в проверке экспертам помогает искусственный интеллект.

Нам искусственный интеллект существенно помог, потому что удалось практически все рукописи прогнать через нейронные сети. Они не определяют наличие там тех или иных противоправных вещей, но подсказывают редактору, на что надо обратить внимание, на какие страницы книг, потому что осилить весь этот объем вручную, конечно, невозможно… Всего было проведено порядка 20 тысяч внутренних экспертиз. 600 книг были переданы внешним экспертам на дополнительные экспертизы добавил Новиков

Ранее сообщалось, что бывший глава отдела продаж издательства "Эксмо" Артем Вахляев (внесен в РФ в перечень экстремистов) получил 4 года условно за продажу литературы, содержащей пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ).