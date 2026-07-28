Новиков: рост цен на бумагу и полиграфию не позволяет сделать книгу доступнее Президент "Эксмо-АСТ": в 2026 году книги в России подорожали на 3-4%

Москва28 июл Вести.Рост цен на бумагу и полиграфию не позволяет сделать книги доступнее. Однако издатели стараются сделать все возможное, чтобы цены на книги отставали от инфляции. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, в текущем году издательство прикладывало всевозможные усилия, чтобы сдержать рост цен на свою продукцию.

К сожалению, цены на книги растут... В этом году мы постарались в росте цен отстать от инфляции, то есть цены выросли где-то на 3-4%. Но, к сожалению, те процессы, которые происходят вокруг нас – это и сокращение тиражей, и рост цен на бумагу, на полиграфию, не позволяют нам сделать книгу такой же доступной, как нам хотелось бы. С другой стороны, надо признать, что у нас книга дешевле в среднем в два с половиной раза, чем в любой другой стране мира рассказал Новиков

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