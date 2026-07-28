Москва28 июл Вести.Российское издательство пытается получить права на публикацию книг вице-президента США Джея Ди Вэнса, но пока это сделать трудно из-за политики американских коллег. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

По его словам, на первую книгу Вэнса "Элегия Хиллбилли" не удалось продлить права на выпуск в России по причине того, что одно американское издательство отказалось сотрудничать с Россией. Что касается второй книги Вэнса, то президент "Эксмо-АСТ" отказался комментировать ситуацию, сославшись на то, что пока не пришло время.

Мы пока по-прежнему пытаемся продлить права на ту книгу. К сожалению, то американское издательство, не буду его называть, забанило работу с Россией и не продает никакие права, в том числе и на книгу Джея Ди Венса. Надеюсь, что со временем эту проблему удастся решить. Вторую книгу мы тоже, конечно, будем рассматривать, хотя она такая достаточно своеобразная, специфическая. Не буду ее рекламировать пока раньше времени пояснил Новиков

Ранее сообщалось, что у мошенников, которые воровали книги Пушкина из библиотек ЕС, были помощники. В числе раритетных книг, которые выкрадывали из библиотек, старинные книги русских классиков.