Президент "Эксмо-АСТ": мало где национальная литература так популярна, как в РФ

Президент "Эксмо-АСТ" рассказал о популярности национальной литературы в РФ Президент "Эксмо-АСТ": мало где национальная литература так популярна, как в РФ

Москва28 июл Вести.В мире существует мало стран, где национальная литература так же популярна, как в России. Об этом в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой заявил президент издательской группы "Эксмо-АСТ" Олег Новиков.

Мало стран, где национальная литература в актуальном списке продаж занимает более 80%. И это то, чем мы по праву можем гордиться, и, собственно, топ бестселлеров, топ авторов, причем наших современников [пополняется] рассказал Новиков

Ранее Новиков заявил, что книжные магазины может спасти только особая атмосфера, сопутствующая продаже книг.