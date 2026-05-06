Житель Приморья пытался продать за 1 млн украденную псалтирь 1881 года издания Приморец получил 2 года условно за кражу антикварной религиозной книги

Москва6 мая Вести.Житель Приморья, укравший антикварную псалтирь 1881 года выпуска и попытавшийся ее продать, получил два года лишения свободы условно, сообщила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судов региона Елена Оленева.

Суд установил, что в сентябре 2025 года фигурант, проживая у знакомого в Дальнегорске, забрал из квартиры антикварную книгу и попытался ее потом продать за 1 миллион рублей. На просьбы вернуть украденное, мужчина отрицал свою причастность к хищению. Позже к нему домой пришли полицейские и изъяли книгу.

Суд признал его виновным в хищении предметов или документов, имеющих особую историческую и культурную ценность и назначил 2 года лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года сказала Оленева

По ее словам, украденная книга является оригинальным изданием псалтири 1881 года издания.