Лавров заявил, что русский народ не теряет чувство юмора Лавров: многонациональный русский народ не теряет чувство юмора в эпоху бурь

Москва8 сен Вести.Русский народ выделяется тем, что сохраняет чувство юмора даже в эпоху бурь и катастроф. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

По его словам, юмор – черта русского народа.

Многонациональный русский народ знаменит тем, что в эпоху бурь и катастроф не теряет юмора. Помню только один период. 1990-й год, вторая половина, когда начинал разваливаться Советский Союз, многие это уже предчувствовали сказал Лавров

Министр отметил, что русский народ очень крепкий.

Не думаю, что есть народ где-то более твердый в своих убеждениях и в своей стойкости, в способности переносить любые тяготы подытожил глава МИД

Согласно опросу, опубликованному на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) считают себя людьми с чувством юмора. Лишь 4% респондентов признали, что практически лишены чувства юмора.