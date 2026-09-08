Москва8 сенВести.Русский народ выделяется тем, что сохраняет чувство юмора даже в эпоху бурь и катастроф. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".
По его словам, юмор – черта русского народа.
Многонациональный русский народ знаменит тем, что в эпоху бурь и катастроф не теряет юмора. Помню только один период. 1990-й год, вторая половина, когда начинал разваливаться Советский Союз, многие это уже предчувствовалисказал Лавров
Министр отметил, что русский народ очень крепкий.
Не думаю, что есть народ где-то более твердый в своих убеждениях и в своей стойкости, в способности переносить любые тяготыподытожил глава МИД
Согласно опросу, опубликованному на сайте Аналитического центра ВЦИОМ, подавляющее большинство россиян (94%) считают себя людьми с чувством юмора. Лишь 4% респондентов признали, что практически лишены чувства юмора.