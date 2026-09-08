Лавров признался, что не сожалеет о своей известной фразе про "дебилов"

Лавров заявил, что не сожалеет о своей знаменитой фразе про "дебилов" Лавров признался, что не сожалеет о своей известной фразе про "дебилов"

Москва8 сен Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" признался, что не сожалеет о своей знаменитой фразе про "дебилов".

Выражение "дебилы…" с нецензурным добавлением было произнесено Сергеем Лавровым в ходе пресс-конференции с министром иностранных дел Саудовской Аравии Аделем аль-Джубейром в 2015 году, оно быстро стало известно в интернет-пространстве.

Да нет. Я не радуюсь, что она "ушла в народ". Наверное, это должно льстить. Но это было естественное, как вы сказали, проявление определенных чувств в определенной ситуации. Нет, я не жалею об этом. Это часть русского языка. Правда, "дебилы" – иностранное слово заявил Лавров

Он также отметил, что невозможно предусмотреть ситуации, когда дипломат должен быть спокойным, а когда – определенным в своем резком ответе.

В одной ситуации – сиди и улыбайся, в другой – подмигни, а в третьей – отвернись и что-то там "пробурчи" себе под нос. Этому не учат. Это просто появляется с началом практической жизни, дипломатической работы. Я просто руководствуюсь интуицией, как мне подсказывает беседа. Ты же видишь собеседника, понимаешь, чувствуешь, на что он будет реагировать, что ему западет в душу, а что нет. Так что здесь никакого клише быть не может рассказал Лавров

При этом глава МИД РФ признался, что никогда не задумывался о регистрации товарного знака со своей знаменитой фразой, хоть и мог заработать на ней благодаря ее популярности.

Лавров также поделился, как хулиганил в детстве. Он рассказал о проделках у железнодорожной станции.