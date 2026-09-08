Лавров признался, что не задумывался о написании мемуаров Лавров: я не задумывался о написании мемуаров

Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров не задумывался о написании мемуаров, об этом он рассказал интернет-проекту "Сама Меньшова".

По словам главы дипведомства, он никогда не думал о том, чтобы рассказывать о других людях.

Я никогда не задумывался о том, чтобы описывать моих собеседников. Кто-то пишет мемуары. Я этим не занимаюсь. Никогда не думал об этом сказал министр

Лавров отметил, что, общаясь с человеком, приходит понимание, насколько можно продвигать ту цель, которую он перед собой ставит в беседе с иностранным партнером.

Но я не психолог. Знаете, помимо того, что я чувствую, что мне нужно понимать в собеседнике для цели разговора, я не пишу психологические портреты и даже их не составляю в уме рассказал министр

Ранее в ходе встречи со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО министр иностранных дел России Сергей Лавров констатировал, что веры Западу уже никогда не будет.