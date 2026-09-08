Лавров: РФ не делала ничего, чтобы подорвать отношения с Западом

Лавров указал, что Москва не делала ничего для подрыва отношений с Западом Лавров: РФ не делала ничего, чтобы подорвать отношения с Западом

Москва8 сен Вести.Россия не предпринимала никаких действий для того, чтобы подорвать отношения с Западом. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Он пояснил, что раньше между Москвой и Вашингтоном была выстроена система взаимодействия.

Мы с Западом не "раздруживались". Мы никогда не делали ничего для того, чтобы подорвать наши отношения с ним. У нас была разветвленная система взаимодействия. По два саммита в год, министерские встречи, начиная с внешнеполитических ведомств и еще пару десятков отраслевых министерств пояснил Лавров

Ранее министр указал на то, что Запад утратил доверие. Он врал России раньше и продолжает врать, несмотря на то, что Москва давала шанс исправить ситуацию.