Москва8 сен Вести.Запад никогда не умел отстаивать свои интересы в честной борьбе. Всегда гегемон прибегал к искусственным методам сохранения своего доминирования. Об этом в интервью для интернет-проекта "Сама Меньшова" заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Дипломат пояснил, что даже во времена президентства в США Джорджа Буша-старшего, коллективный Запад был заинтересован в ослаблении СССР, а позже и России.

Сейчас мы видим, что Запад просчитался. Никакого искусственного сохранения их доминирования, продолжавшегося более 500 лет, быть не может. Запад должен отстаивать свои позиции в честной борьбе, а этого он за всю свою историю никогда не умел делать. Запад никогда не жил по-честному и не преуспевал самостоятельно. Всегда за счет других пояснил Лавров

Ранее глава МИД РФ подчеркнул, что Запад уже никогда не сможет вернуть утраченное доверие. Лавров уверен, что Россия находится на правильном пути.