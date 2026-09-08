Лавров: философия европейцев состоит в том, что лишь они могут быть "господами"

Лавров указал на стремление Европы быть единственными "господами" Лавров: философия европейцев состоит в том, что лишь они могут быть "господами"

Москва8 сен Вести.Философия европейцев состоит в том, что только они могут быть "господами". Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Они руководствуются идеологическими соображениями, стремлением по-прежнему всем руководить и подтягивать к себе страны на основе логики "или-или". В ходе президентских выборов на Украине в 2004 году Европа в один голос говорила, что украинцы обязаны сделать свой выбор, с кем они – с ней или с Россией. Вот вся европейская философия. Они могут быть только "господами", а всех остальных привечают для того, чтобы их обслуживали. Поэтому мы с ними не ссорились заявил Лавров

Между тем, ранее глава российского МИД рассказал, что западные страны никогда не хотели видеть Россию сильной и общаться с ней откровенно.

Кроме того, по его словам, подавляющее большинство западных правительств будут снесены собственными избирателями, если "враг" в лице России исчезнет. Причем Лавров отметил, что враг нужен как членам Североатлантического альянса, так и Европейского союза.