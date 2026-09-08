Лавров: Европа "петушится" заявлениями о готовности воевать с РФ к 2030 году

Лавров сообщил, что европейцы "петушатся" заявлениями о готовности воевать Лавров: Европа "петушится" заявлениями о готовности воевать с РФ к 2030 году

Москва8 сен Вести.Представители Европы "петушатся" заявлениями о готовности воевать с Москвой к 2030 году. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров в интервью интернет-проекту "Сама Меньшова".

Министр напомнил о словах президента России Владимира Путина, который подчеркнул, что Москва никогда не нападет на Европу. При этом, если Европа все же начнет конфликт, то это будет принципиально иная и очень короткая война.

Что касается европейской наглости, они так петушатся, что создают впечатление, будто как они решат, так и будет. Мол, что к 2030 году они уже должны быть готовы воевать против России сказал Лавров

Накануне он отметил, что западные страны никогда не хотели, чтобы Россия была сильной. Он уточнил, что такая ситуация складывается еще со времен Ивана Грозного.

Между тем британская газета The Guardian написала, что европейские страны могут оказаться не готовы к продолжительному конфликту с Россией.