Оценены возможности Европы в случае противостояния с Россией The Guardian: Европе грозит истощение в случае конфликта с РФ

Москва5 сен Вести.Европейские страны могут оказаться не готовы к продолжительному конфликту с Россией, считают военные эксперты. Об этом пишет британская газета The Guardian.

По данным издания, специалисты по оборонному планированию, работающие с НАТО, опасаются, что в случае противостояния с Россией европейские страны не смогут выдержать длительную войну на истощение из-за недостаточной готовности к боевым действиям.

Ранее член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди") на полях ВЭФ-2026 заявила, что в ближайшие годы улучшения отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС) ожидать не стоит. При этом, по ее словам, серьезной эскалации также не прогнозируется.