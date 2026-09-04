Чемерис: отношения между Россией и ЕС в ближайшие годы не потеплеют

В Госдуме усомнились в скором "потеплении" в отношениях между Россией и ЕС Чемерис: отношения между Россией и ЕС в ближайшие годы не потеплеют

Москва4 сен Вести.Перспектив потепления отношений между Россией и Евросоюзом (ЕС) в ближайшие годы нет, при этом не стоит ожидать эскалации, заявила член думского комитета по международным делам Роза Чемерис ("Новые люди") в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Конфликт на Украине оказался лакмусовой бумажкой, которая указала на очень многие болевые точки в отношениях с Европой, о которых Россия всегда догадывалась, отметила Чемерис.

Я думаю, что потепления не будет приводит ТАСС слова Чемерис

При этом не стоит ожидать эскалации, поскольку Европа считается с военными возможностями России, отметила депутат.

Это то, что всегда оберегает нас от их излишне наглых, а где-то слишком решительных действий. Поэтому я думаю, что в ближайшие годы мало что изменится. Евросоюз прекрасно понимает, что Россия настроена крайне решительно для защиты собственных внутренних и внешнеполитических интересов подчеркнула Чемерис

Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не хочет отгораживаться от Европы и не строит стены. Однако Москва не намерена идти к Западу договариваться, поскольку договариваться в нынешней Европе просто "не с кем".