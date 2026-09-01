МИД: РФ не воспринимает всерьез разговоры ЕС о возобновлении диалога с Москвой В российском ведомстве заявили, что позиция Брюсселя игнорирует интересы РФ

Москва1 сен Вести.Россия не считает серьезными обсуждения внутри Евросоюза (ЕС) возможности возобновления прямого диалога с Москвой, поскольку официальная позиция Брюсселя не изменилась. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Не воспринимаем эти разговоры всерьез, так как, судя по заявлениям официальных лиц ЕС, стартовая позиция европейцев не претерпела каких-либо изменений, полностью игнорирует интересы нашей страны и сводится к оторванным от реальности требованиям в адрес России сказал дипломат в интервью " Известиям

Масленников отметил, что пока обсуждение возможного возобновления контактов ограничивается внутрисоюзными дискуссиями о кандидатурах возможного переговорщика от ЕС.

По его мнению, заявления европейских политиков о переговорах направлены прежде всего на то, чтобы предоставить Украине передышку, сохранить действующую украинскую власть и использовать Украину в качестве инструмента сдерживания России.

Глава департамента также напомнил, что в июле 2025 года Еврокомиссия предложила включить так называемый Резерв для Украины в проект многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы. В Москве этот шаг расценивают как попытку затянуть конфликт.

По словам Масленникова, проект нового бюджета ЕС не получил однозначной поддержки внутри объединения. Он связал это с тем, что масштабное финансирование Украины, по его оценке, может вступать в противоречие с необходимостью решать экономические и социальные проблемы самих стран Евросоюза.

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