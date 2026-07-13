"Известия": страны Европы не смогли договориться между собой о диалоге с РФ

В Европе признались в отсутствии прогресса в диалоге с Россией "Известия": страны Европы не смогли договориться между собой о диалоге с РФ

Москва13 июл Вести.Евросоюз еще не вышел на стадию начала официального диалога с Москвой, поскольку участники альянса не смогли договориться между собой.

Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на европейский дипломатический источник.

По его словам, хотя европейские представители и заявляли о готовности вести диалог с Москвой, по факту дело не сдвинулось с мертвой точки, поскольку страны Евросоюза ни о чем не смогли договориться между собой.

Европейский союз открыт к диалогу с Россией. Что касается формата, никакого конкретного решения принято не было. Мы еще не находимся на этапе запуска таких переговоров сообщил собеседник издания

При этом, по его словам, участие Европы в процессе урегулирования украинского конфликта неизбежно, независимо от будущего формата.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил об интересе некоторых участников саммита НАТО, который прошел 7 и 8 июля в Анкаре, в диалоге с Россией.

Между тем, замглавы МИД РФ Михаил Галузин признался, что полноценного диалога Европейского союза с Москвой не будет в случае отсутствия у Европы готовности учитывать интересы РФ в сфере безопасности и реалии на земле.