Депутат Шхагошев: в Европе нет лидеров, с кем можно вести переговоры Депутат заявил, что ЕС оказался в политическом одиночестве

Москва11 июн Вести.Европейский союз не смог достичь ни одной своей цели украинским конфликтом, заявил ИС "Вести" заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

Что касается ЕС, очень тяжело провести анализ и понять: политический кризис сейчас сильнее или же экономический кризис в европейских странах. Что касается политического кризиса, то там они не могут определиться даже с одним посредником для разговора с Россией, и это, конечно, тяжелейшая проблема для Европы. У них нет тех авторитетных лидеров, которые могли бы действительно разговаривать с нашим президентом и с нашим внешнеполитическим ведомством на достойном уровне сказал он

Политик подчеркнул, что со своей стороны Россия придерживается дипломатической позиции.

Их, конечно, серьезно удивляет, что наши двери всегда открыты. И они, соответственно, понимают, что никакого доверия [к ним] нет. Поэтому, конечно, им тяжело сегодня разговаривать с Россией. Европа пыталась через США включиться в этот переговорный трек [по Украине]. И если говорить объективно, ЕС оказался в одиночестве, ведь Соединенные Штаты в них не нуждаются пояснил он

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов Германии, Франции и Великобритании в российское внешнеполитическое ведомство.