Москва11 июнВести.Европейский союз не смог достичь ни одной своей цели украинским конфликтом, заявил ИС "Вести" заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
Что касается ЕС, очень тяжело провести анализ и понять: политический кризис сейчас сильнее или же экономический кризис в европейских странах. Что касается политического кризиса, то там они не могут определиться даже с одним посредником для разговора с Россией, и это, конечно, тяжелейшая проблема для Европы. У них нет тех авторитетных лидеров, которые могли бы действительно разговаривать с нашим президентом и с нашим внешнеполитическим ведомством на достойном уровнесказал он
Политик подчеркнул, что со своей стороны Россия придерживается дипломатической позиции.
Их, конечно, серьезно удивляет, что наши двери всегда открыты. И они, соответственно, понимают, что никакого доверия [к ним] нет. Поэтому, конечно, им тяжело сегодня разговаривать с Россией. Европа пыталась через США включиться в этот переговорный трек [по Украине]. И если говорить объективно, ЕС оказался в одиночестве, ведь Соединенные Штаты в них не нуждаютсяпояснил он
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова стихами Пушкина прокомментировала визит послов Германии, Франции и Великобритании в российское внешнеполитическое ведомство.