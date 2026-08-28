Лавров: РФ не была равноправным партнером в G8 и часто ставилась перед фактом

Лавров заявил, что Россия не была равноправным партнером в G8 Лавров: РФ не была равноправным партнером в G8 и часто ставилась перед фактом

Москва28 авг Вести.Россия не была равноправными партнерами со странами "Большой восьмерки" (G8), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

По его словам, у Запада всегда существовала идея "держать Россию при себе", но не в качестве равноправного партнера. Даже после вступления России в G8 ее членство оставалось неполноценным.

Это была "восьмерка", когда обсуждались политические вопросы, когда Западу нужно было навязать что-то из политических оценок, например, по Ирану или КНДР. Причем навязывались оценки, которые выходили за рамки имеющихся решений Совета Безопасности ООН сказал министр

Российская сторона участвовала во встречах министров финансов, но наиболее деликатные вопросы управления международной валютно-финансовой и торговой системой обсуждались странами "семерки" без участия Москвы, добавил Лавров.

И лишь потом приглашали руководителя нашего министерства финансов и, по большому счету, объявляли ему, что было условлено по этим темам отметил он

Он также подчеркнул, что переломным моментом в отношении Москвы к Западу и появлении убежденности в том, что западные страны не будут равноправно сотрудничать, стала Мюнхенская речь президента РФ Владимира Путина в 2007 году.