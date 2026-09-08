Москва8 сен Вести.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил необходимость борьбы за молодое поколение.

В интервью интернет-проекту "Сама Меньшова" он заявил, что современная молодежь не так склонна к критическому подходу, как прежние поколения. Соцсети, по мнению министра, сильно изменили молодых людей - иногда они оказываются "гораздо более падки на какие-нибудь эмоциональные рилсики".

Есть те, кто говорит, что они жили не тужили, у них был McDonald's, а сейчас какая-то "Вкусно – и точка". Безусловно, такие есть. Регулярно объясняю молодежи, встречаюсь с молодыми ребятами, в том числе со студентами МГИМО. Ежегодно провожу с ними пару часов, выступая на открытии учебного года. Поэтому люди, которым интересно, чем живет их страна, и которым интересно ответить на вопросы, которые вы задали, такую возможность имеют сказал Лавров

Он добавил, что невозможно собрать всю молодежь у экрана, где будут выступать люди, убеждающие их в том, что у России есть история и своя гордость. Насильно втолковать такие вещи невозможно, считает министр.

Но узнать это через школьную программу, которую сейчас модернизируют и приближают ее к более глубокому проникновению в наши корни, традиции, тысячелетнюю историю, – хороший шанс. Мы за это активно боремся... Надо за молодежь бороться отметил глава МИД

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ответственное отношение к Отечеству и национальная идентичность формируются через личное соприкосновение людей с историей государства. Одной из ключевых задач российский лидер назвал сохранение памятных мест.