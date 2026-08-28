Лавров: постсоветское пространство - уже история, есть лишь ближнее зарубежье

Лавров назвал понятие "постсоветское пространство" устаревшим Лавров: постсоветское пространство - уже история, есть лишь ближнее зарубежье

Москва28 авг Вести.Термин "постсоветское пространство" утратил актуальность и должен остаться в истории. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу РБК.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что в современной политике корректнее использовать закрепленное в российской Концепции внешней политики понятие "ближнее зарубежье".

Министр пояснил, что такая формулировка объективна и не содержит отсылок к советскому или имперскому прошлому.

Ближнее зарубежье - оно нейтральное: не советское, не имперское, не демократическое заявил Лавров

Он отметил, что народы соседних стран вправе самостоятельно выбирать государственное устройство и определять дальнейший путь развития.

Руководитель МИД также обратил внимание, что Москва не стремилась навязывать им собственные решения.

Ранее Лавров заявил, что Запад всегда открыто демонстрировал, что хочет лишить соседей России преимуществ от партнерства с ней, он продолжает вынашивать идею о расчленении страны с момента развала Советского союза.