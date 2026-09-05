Путин: ответственность за Отечество формируется через личное восприятие

Путин призвал сохранять памятные места для укрепления национальной идентичности Путин: ответственность за Отечество формируется через личное восприятие

Москва5 сен Вести.Ответственное отношение к Отечеству и национальная идентичность формируются через личное соприкосновение человека с историей страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании организационного комитета "Победа".

Глава государства назвал одной из ключевых задач сохранение памятных мест. К ним, по его словам, относятся не только воинские мемориалы, но также здания, городские кварталы и природные объекты, связанные со значимыми событиями. По мнению президента, посещение таких мест помогает осознать преемственность поколений и собственную принадлежность к истории России, передает ТАСС.

Через личное восприятие и формируются ответственность за Отечество, национальная идентичность заявил российский лидер

Путин также подчеркнул необходимость увековечивать вклад городов трудовой доблести в Победу.

Он поблагодарил руководство 50 муниципалитетов, где при участии Российского военно-исторического общества установили соответствующие стелы и благоустроили прилегающие территории.

Ранее Путин поблагодарил ветеранов и офицеров за работу с молодым поколением.