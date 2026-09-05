Москва5 сенВести.Ответственное отношение к Отечеству и национальная идентичность формируются через личное соприкосновение человека с историей страны. Об этом президент России Владимир Путин заявил на заседании организационного комитета "Победа".
Глава государства назвал одной из ключевых задач сохранение памятных мест. К ним, по его словам, относятся не только воинские мемориалы, но также здания, городские кварталы и природные объекты, связанные со значимыми событиями. По мнению президента, посещение таких мест помогает осознать преемственность поколений и собственную принадлежность к истории России, передает ТАСС.
Через личное восприятие и формируются ответственность за Отечество, национальная идентичностьзаявил российский лидер
Путин также подчеркнул необходимость увековечивать вклад городов трудовой доблести в Победу.
Он поблагодарил руководство 50 муниципалитетов, где при участии Российского военно-исторического общества установили соответствующие стелы и благоустроили прилегающие территории.
Ранее Путин поблагодарил ветеранов и офицеров за работу с молодым поколением.