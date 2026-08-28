Путин заявил о важности вклада каждого россиянина в победу и развитие РФ Путин: вклад каждого россиянина значим для победы России

Москва28 авг Вести.Президент России Владимир Путин отметил важность вклада каждого россиянина в развитие страны. Об этом он заявил на планерном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" в Нижнем Новгороде.

По словам главы государства, сейчас страна борется за настоящее и будущее. Путин также призвал использовать опыт бойцов, полученный в ходе СВО, при развитии военных, гражданских и смежных технологий.

Для нашей общей победы, для успешного, уверенного развития страны важен вклад каждого: волонтеров, сотрудников НКО и учреждений социальной сферы, управленцев, инженеров, рабочих и, конечно же, предпринимателей заявил президент

Форум "Сильные идеи для нового времени", организованный Агентством стратегических инициатив и фондом "Росконгресс", проходит в Нижнем Новгороде 27-28 августа.