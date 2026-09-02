Москва2 сенВести.Президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых региональных центров военно-спортивной подготовки "Воин" поблагодарил ветеранов боевых действий и действующих офицеров за их вклад в воспитание молодежи.
Прежде всего хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, офицеров за сделанный вами выбор и работу с молодыми людьмиказал глава государства, обращаясь к участникам мероприятия
Церемония прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Центры "Воин" создаются по поручению президента для системной военно-патриотической и спортивной подготовки молодых россиян, а также для передачи им опыта и традиций защитников Отечества.