Путин поблагодарил ветеранов и офицеров за работу с молодым поколением Путин на открытии центров "Воин" поблагодарил офицеров и ветеранов

Москва2 сен Вести.Президент России Владимир Путин на церемонии открытия новых региональных центров военно-спортивной подготовки "Воин" поблагодарил ветеранов боевых действий и действующих офицеров за их вклад в воспитание молодежи.

Прежде всего хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, офицеров за сделанный вами выбор и работу с молодыми людьми казал глава государства, обращаясь к участникам мероприятия

Церемония прошла на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Центры "Воин" создаются по поручению президента для системной военно-патриотической и спортивной подготовки молодых россиян, а также для передачи им опыта и традиций защитников Отечества.