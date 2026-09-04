Москва4 сен Вести.Будущие поколения россиян должны унаследовать характер победителей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания российского организационного комитета "Победа".

Сбережение исторической памяти – важнейшее направление государственной политики, и такая работа ведется в постоянном режиме, подчеркнул глава государства. В ее основе лежат подвиги и достижения предыдущих поколений, которые имеют большое значение для укрепления единства страны и общества.

Это ценностные, нравственные ориентиры, характер победителей, который должны наследовать и хранить наши дети и наши внуки подчеркнул Владимир Путин

Огромную роль, добавил он, играют исторические примеры, в том числе трудовые подвиги мальчиков и девочек, ковавших победу в тылу во время Великой Отечественной войны.