Лавров заявил, что ему жаль Британию, если она намерена быть с Киевом "до конца"

Лавров: жаль Британию, если она собирается быть с Украиной "до конца" Лавров заявил, что ему жаль Британию, если она намерена быть с Киевом "до конца"

Москва18 авг Вести.Если Британия будет с Киевом до самого конца, то ее можно только пожалеть. Об этом заявил в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" глава МИД РФ Сергей Лавров.

Российский министр прокомментировал заявление британского премьера Энди Бернема о том, что Соединенное Королевство останется надежным партнером Украины и будет рядом с Киевом, когда он в этом нуждается.

Вы знаете, мне жаль Британию, если она будет с Украиной до самого конца сказал Лавров

Ранее 18 августа Бернем в ответ на предупреждение посольства России заявил, что страна будет и дальше оказывать полную поддержку киевскому режиму.