Премьер Британии Бернем заявил о поддержке Киева после предупреждения Москвы

Премьер Британии после предупреждения России заявил о поддержке киевского режима Премьер Британии Бернем заявил о поддержке Киева после предупреждения Москвы

Москва18 авг Вести.Премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал поддерживать Украину после предупреждения российского посольства о том, что ее союзникам придется ответить за поощрение преступлений киевского режима.

По его словам, которые приводит телеканал Sky News, позиция страны по поддержке Украины станется неизменной на протяжении всего конфликта.

Великобритания делает то, что она давно обещала - поддерживает Украину на 100% сказал Бернем

Премьер Британии подчеркнул, что страна останется надежным партнером Украины и будет рядом с Киевом, когда он этому нуждается.

17 августа в российском посольстве в Лондоне заявили, что Великобритания ответит за удары британскими беспилотниками вглубь территории России.