ФСБ: английская разведка могла не знать о провокации Киева ФСБ надеется, что английская разведка не знала о провокации Киева

Москва10 сен Вести.Разведка Великобритании, скорее всего, не знала о планах Киева устроить провокацию против английских дипломатов в Москве, надеются в ФСБ. Это следует из видео, опубликованном российской спецслужбой. Как добавили в ФСБ, в противном случае дело становится крайне серьезным.

Несмотря на то, что российские органы государственной безопасности неоднократно сталкивались с британскими "гамбитами", в рамках которых самыми изощренными способами в жертву политической целесообразности приносятся собственные подданные, на этот раз мы надеемся, что британская разведка не была в курсе готовящейся Украиной провокации против дипломатического состава посольства Великобритании в Москве. В противном случае дело принимает крайне серьезный оборот сказал оперативный сотрудник ФСБ

За госизмену ФСБ задержан агент СБУ – гражданин России, работающий в организации, охраняющей посольства Великобритании в Москве. По заданиям украинского блогера под ником Апостол Дмитрий (Карпенко) задержанный собирал информацию о сотрудниках посольства, проводимых в нем мероприятиях, а также о системе обеспечения безопасности.

По данным ФСБ, киевский режим планировал использовать эти сведения для совершения диверсионно-террористических актов против британского посла Найджела Кейси и его коллег. Планировалось обвинить в преступлениях российскую сторону, чтобы втянуть Великобританию в непосредственный вооруженный конфликт с РФ.