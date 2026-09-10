Россиянин по заданию украинского блогера собирал данные о британских дипломатах ФСБ: завербованный Киевом россиянин собирал данные о британских дипломатах

Москва10 сен Вести.Россиянин по заданиям украинского блогера Дмитрия Карпенко, выступающего в интернете под псевдонимом "Апостол Дмитрий", собирал данные о британских дипломатах, работающих при посольстве в Москве, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что завербованный россиянин собирал информацию об адресах проживания сотрудников дипмиссии, используемых ими автотранспортных средствах, их встречах и поездках, а также о системе обеспечения безопасности диппредставительства.

В ходе контрразведывательной деятельности разоблачен агент Службы безопасности Украины гражданин Российской Федерации, 1981 г.р., являвшийся сотрудником организации, осуществляющей охрану посольства Великобритании в Москве говорится в сообщении ЦОС

Фигурант задержан, в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ ("государственная измена").

Широкую известность украинский блогер Карпенко получил в 2023 году, когда запустил проект "Апостол платит деньги", в ходе которого он собирал и предоставлял ВСУ "оперативно-тактическую и стратегическую информацию", полученную от российских военнослужащих, выступающих против проведения СВО и вышедших на связь с блогером.